Более двадцати рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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В столичных аэропортах задержано и отменено 23 рейса. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на данные "Яндекс. Расписания".

Сообщается, что Внуково задержали два рейса и восемь отменили. В Домодедово 9 рейсов задержали. В свою очередь, в Шереметьево задержали четыре рейса.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для полетов за рубеж из-за риска их ареста. Предупреждение, в частности, было направлено S7, у которой есть самолеты без двойной регистрации. Существование телеграммы изданию подтвердили еще два источника в авиакомпаниях РФ.