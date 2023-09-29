Росавиация попросила не использовать ряд самолетов для полетов за рубеж – СМИ

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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для полетов за рубеж из-за риска их ареста. Об этом РБК сообщил источник в крупной российской авиакомпании.

По словам собеседника издания, ведомство оповестило компании путем рассылки телеграмм. Предупреждение, в частности, было направлено S7, у которой есть самолеты без двойной регистрации. Существование телеграммы изданию подтвердили еще два источника в авиакомпаниях РФ.

Два собеседника рассказали СМИ, что на фоне произошедшего в Росавиации 29 сентября провели совещание. В пятницу встречу также планируют провести в Минтрансе.

Знакомый с ситуацией источник издания считает, что риски ареста Airbus и Boeing, принадлежащих ГТЛК, могут коснуться "Аэрофлота", "России", S7, АТК, "Ямала" и "Авроры". Всего таких самолетов примерно около 50.

В пресс-службе S7 изданию сообщили, что ожидают разрешения властей РФ на осуществление некоторых международных рейсов.

До получения разрешения авиакомпания перенесла до 00:00 30 сентября вылеты ранее задержанных рейсов из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч. Пассажиров при этом обеспечили всем необходимым, в том числе питанием и размещением в гостиницах.

"Также по возможности пересаживаем на альтернативные доступные рейсы", – добавили в S7.

С 2022 года ГТЛК находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. Как сообщал гендиректор дочерней ГТЛК GTLK Europe Роман Лядов, в собственности зарубежных структур компании находятся 74 самолета. Из 37 "заблокированных" большинство размещались в Европе, еще 37 эксплуатировались российскими авиакомпаниями.

Ранее о том, что российская сфера воздушных перевозок оказалась под ударом из-за санкций, сообщал Владимир Путин. Он отмечал, что авиаотрасль имеет стратегическое значение и стимулирует развитие высокотехнологичной продукции, а также является важной в обеспечении транспортной доступности и связанности регионов страны.

