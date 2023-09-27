Вашингтон продлил экспортные ограничения в отношении трех авиакомпаний РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство торговли США повторно продлило экспортные ограничения в отношении российских авиакомпаний Utair, Azur Air и "Аэрофлот". Это следует из Федерального реестра – сборника официальных документов американского правительства.

Действие ограничений было продлено на 180 дней. В документе приводят слова министра торговли США Мэтью Аксельрода, который уточнил, что удовлетворяет запросы о "продлении действия распоряжения о временном отказе" в предоставлении экспортных привилегий в отношении трех авиакомпаний РФ.

25 сентября американский Минторг внес в стоп-лист пять компаний из России. Под ограничения подпали ООО "Девайс Консалтинг", ООО "Грант Инструмент", "СМТ Айлоджик", "Стрелой" и ВСМПО-АВИСМА. В ведомстве указали, что санкции были введены из-за нарушений экспортного контроля США, включая помощь подсанкционным компаниям.

В марте в американский черный список попали российские фирмы "Авиатех" и "Авиазапчасть". В отношении компаний ввели экспортные ограничения.

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