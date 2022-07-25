Путин заявил, что сфера воздушных перевозок оказалась под ударом из-за санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сфера воздушных перевозок в России оказалась под ударом из-за введенных Западом санкций, заявил Владимир Путин на совещании с правительством по теме развития авиатранспорта.

"В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом", – цитирует его РИА Новости.

По словам президента, авиаотрасль имеет стратегическое значение и стимулирует развитие высокотехнологичной продукции. Кроме того, она играет значимую роль в обеспечении транспортной доступности и связанности регионов страны.

Ранее Владимир Путин заявил об уникальной возможности выйти на новый уровень развития авиационной сферы в России.

Он также отметил важность сохранения задачи объема авиаперевозок и повышение их доступности для населения.

