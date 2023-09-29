Пассажиров рейса Анталья – Петербург более 9 часов держат в Шереметьево

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пассажиров рейса Анталья – Санкт-Петербург более девяти часов держат в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом Москве 24 сообщили сами пассажиры рейса.

Отмечается, что из-за густого тумана самолет не смог приземлиться в Петербурге, хотя другие лайнеры добрались до точки назначения без проблем.

Пассажиры жалуются, что их проблемой никто не занимается и их гоняют от стойки к стойке. Ваучеры на питание им выдали.

По их словам, они находятся в дороге уже 25 часов. Вылет в Петербург перенесли на 10:00, но и это не окончательное время. Несколько человек попытались отправиться домой на поезде, но билетов на "Сапсан" практически не осталось.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки вылета рейса авиакомпании "Северный Ветер" из Сочи в Москву.

В частности, будет проверено соблюдение прав пассажиров и исполнение законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Рейс Москва – Анталья задержали из-за сломавшегося самолета в аэропорту Внуково