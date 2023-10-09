09 октября, 11:17Транспорт
Технический сбой в системе обработки багажа во Внуково устранен
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Кратковременные технические сбои в системе обработки багажа в аэропорту Внуково были устранены, сообщили в пресс-службе авиагавани.
В настоящий момент воздушная гавань работает в штатном режиме.
На фоне технического сбоя прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство проверит исполнение законов на воздушном и водном транспорте по соблюдению прав пассажиров.
"В настоящее время аэропортовыми службами используются альтернативные способы доставки багажа к воздушным судам", – говорится в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Ведомство в аэропорту начало работу мобильной приемной. После итогов проверочных мероприятий могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
О массовых задержках из-за сбоя системы обработки багажа в столичном аэропорту Внуково стало известно утром 9 октября. В авиагавани отключились все багажные ленты. Из-за этого чемоданы складывались в кучу, а в залах скопилась толпа пассажиров.
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