Технический сбой в системе обработки багажа во Внуково устранен

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Кратковременные технические сбои в системе обработки багажа в аэропорту Внуково были устранены, сообщили в пресс-службе авиагавани.

В настоящий момент воздушная гавань работает в штатном режиме.

На фоне технического сбоя прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство проверит исполнение законов на воздушном и водном транспорте по соблюдению прав пассажиров.

"В настоящее время аэропортовыми службами используются альтернативные способы доставки багажа к воздушным судам", – говорится в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ведомство в аэропорту начало работу мобильной приемной. После итогов проверочных мероприятий могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

О массовых задержках из-за сбоя системы обработки багажа в столичном аэропорту Внуково стало известно утром 9 октября. В авиагавани отключились все багажные ленты. Из-за этого чемоданы складывались в кучу, а в залах скопилась толпа пассажиров.

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