В Госдуме предложили оснастить все такси в РФ тревожной кнопкой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил оснастить все автомобили такси в России технологией "тревожной кнопки". Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева, передает RT.

По его мнению, таксисты во время своей работы часто становятся свидетелями и невольными соучастниками правонарушений и преступлений пассажиров. Политик пояснил, что услугами такси могут пользоваться мошенники, уговаривающие жертву доехать до банкомата, чтобы снять средства.

Более того, Милонов обратил внимание на ситуации, когда водители становятся жертвами неадекватных или агрессивных пассажиров.

"Прошу вас рассмотреть возможность обязательного внедрения в автомобили такси технологии тревожной кнопки для связи с полицией", – следует из обращения депутата.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Москве сократилось число аварий с участием такси. Показатель стал ниже на 7%. Кроме того, в 2023 году таксисты перевезли 621 миллион пассажиров, что на 37 миллионов больше, чем годом ранее.



Число аварий с участием такси в Москве снизилось на 7%