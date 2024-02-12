Аэропорты Москвы работают штатно в связи с непогодой

Все аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на погоду. Отмен рейсов по метеоусловиям не было.

В Росавиации сообщили, что суммарно в четырех аэропортах – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском – за день провели порядка 30 чисток взлетно-посадочных полос. Из-за дополнительной обработки самолетов незначительно пришлось задержать несколько рейсов, но все были выполнены.

Не повлияла непогода и на работу общественного транспорта. Метро, МЦК и МЦД работают штатно, сообщили в Дептрансе. Автобусы и такси передвигаются по выделенным полосам. За обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.