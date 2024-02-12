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12 февраля, 22:15

Транспорт

Аэропорты Москвы работают штатно в связи с непогодой

Аэропорты Москвы работают штатно в связи с непогодой

Новости часа: непогода в Москве может продлиться до середины 13 февраля

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Все аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на погоду. Отмен рейсов по метеоусловиям не было.

В Росавиации сообщили, что суммарно в четырех аэропортах – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском – за день провели порядка 30 чисток взлетно-посадочных полос. Из-за дополнительной обработки самолетов незначительно пришлось задержать несколько рейсов, но все были выполнены.

Не повлияла непогода и на работу общественного транспорта. Метро, МЦК и МЦД работают штатно, сообщили в Дептрансе. Автобусы и такси передвигаются по выделенным полосам. За обстановкой на дорогах круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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