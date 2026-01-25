25 января, 12:29Политика
Песков назвал изменения в отношениях США и Европы производной от лицемерия
Фото: kremlin.ru
Изменения в отношениях между США и Европой являются производной от лицемерия, доминирующего на Западе многие годы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
По его словам, на сегодняшний день мир драматически изменился и продолжает такую траекторию.
При этом, как заметил пресс-секретарь российского лидера, нынешнее бедное поколение политиков Европы не может противостоять напористости американского президента Дональда Трампа.
"Трамп – это опытный политик", – сказал Песков.
Однако он добавил, что методы главы Белого дома не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире.
Между тем в СМИ появилась информация о том, что в политических кругах ЕС нарастает понимание необходимости прямых переговоров с Россией. Даже страны, ранее занимавшие жесткую позицию в отношении Москвы, теперь все чаще говорят о важности диалога с Владимиром Путиным.
Отмечается, что среди наиболее активных сторонников нового дипломатического урегулирования числятся Франция, Германия и Италия.