Фото: kremlin.ru

Изменения в отношениях между США и Европой являются производной от лицемерия, доминирующего на Западе многие годы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, на сегодняшний день мир драматически изменился и продолжает такую траекторию.

При этом, как заметил пресс-секретарь российского лидера, нынешнее бедное поколение политиков Европы не может противостоять напористости американского президента Дональда Трампа.

"Трамп – это опытный политик", – сказал Песков.

Однако он добавил, что методы главы Белого дома не совсем корреспондируются с подходами России о многополярном мире.

Между тем в СМИ появилась информация о том, что в политических кругах ЕС нарастает понимание необходимости прямых переговоров с Россией. Даже страны, ранее занимавшие жесткую позицию в отношении Москвы, теперь все чаще говорят о важности диалога с Владимиром Путиным.

Отмечается, что среди наиболее активных сторонников нового дипломатического урегулирования числятся Франция, Германия и Италия.

