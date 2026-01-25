Форма поиска по сайту

25 января, 12:47

Мэр Москвы

Собянин: 235 тыс человек присоединились к проекту "Мой спортивный район" за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проекту "Мой спортивный район" исполнилось 4 года. С того времени к нему присоединились 475 тысяч человек, а за прошлый год – 235, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Доступный и удобный спорт для всех рядом с домом, бесплатные круглогодичные тренировки на открытых уличных площадках для взрослых и семей с детьми от 6 лет под руководством профессиональных тренеров – все это о проекте, который мы начинали с 16 площадок в 2022-м", – подчеркнул он.

В настоящее время проект охватывает 100 районов. Занятия проходят практически ежедневно и меняются в зависимости от сезона.

В рамках проекта используются дворы, катки, спортплощадки и воркаут-зоны. Тренировки также интегрированы в сезонные проекты "Зима в Москве" и "Лето в Москве".

Ранее сообщалось, что спортивный мультифестиваль пройдет 1 февраля на Южном катке олимпийского комплекса "Лужники", катках стадиона "Авангард" и конноспортивного комплекса "Битца". Он станет масштабным праздником для всей семьи, где можно отдохнуть, провести время с близкими, а также погрузиться в атмосферу популярных мультфильмов.

Мероприятие в "Лужниках" стартует в 14:30. Основным событием будет мастер-класс фигуристки, олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Бесплатные тренировки на катках подготовили в рамках проекта "Мой спортивный район"

