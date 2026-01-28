Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 08:49

Общество
Главная / Новости /

Юрист Печников: родителей могут оштрафовать, если ребенок катается с горки в опасном месте

Юрист предупредил об ответственности родителей за опасное катание детей на тюбингах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Родителей могут привлечь к административной ответственности за разрешение детям кататься с горок в местах, не предназначенных для этого и представляющих опасность. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников.

Он пояснил, что в подобных случаях речь идет о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Согласно части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и защите прав несовершеннолетних предусмотрено предупреждение либо штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей. К таким нарушениям относится и допущение катания детей на травмоопасных склонах и в несанкционированных местах.

Юрист напомнил, что ответственность родителей закреплена также в Семейном кодексе РФ. В частности, статья 63 СК РФ обязывает родителей заботиться о здоровье ребенка, его физическом и психическом развитии.

В случае систематических нарушений или совершения противоправных действий в отношении детей родители могут быть ограничены в родительских правах либо лишены их по решению суда. Такие меры принимаются с обязательным участием прокуратуры и органов опеки.

Опасность зимних развлечений подтверждают и врачи. Травматолог-ортопед Александр Очкуренко в беседе с Life.ru отметил, что катание на тюбингах, несмотря на кажущуюся безопасность, часто приводит к тяжелым травмам.

По его словам, ватрушки относятся к неуправляемым средствам, а неровности даже на внешне ровных склонах могут стать причиной компрессионных переломов позвоночника, нередко сразу нескольких позвонков.

"Любой косогор, любая горка даже, если и ровная, имеет бугры, на которых ездок может подскочить и, не выпав из тюбинга, получить тяжелый компрессионный перелом позвоночника. Причем не одного, а сразу нескольких позвонков, что приводит к длительному лечению и реабилитации", – заявил специалист.

Очкуренко отметил, что на горках с большим уклоном скорость резко возрастает, из-за чего и дети, и взрослые инстинктивно пытаются тормозить ногами. По его словам, это часто приводит к повреждениям нижних конечностей – связок голеностопного и коленного суставов, а в ряде случаев и к переломам.

Он пояснил, что при резком торможении человек может вылететь из ватрушки и получить переломы как верхних, так и нижних конечностей. Такие травмы, подчеркнул специалист, нередко носят сочетанный характер, требуют лечения в стационаре и длительной реабилитации, а в дальнейшем могут привести к осложнениям, включая несращение костей и развитие артрозов.

Самыми опасными, по словам врача, являются столкновения с препятствиями во время спуска. В этих случаях речь идет о тяжелых сочетанных травмах, в том числе о повреждениях головного мозга, и иногда такие инциденты заканчиваются летальным исходом.

Специалист порекомендовал выбирать для катания только специально оборудованные площадки с ограждениями, ровным спуском и безопасной зоной торможения. Он также отметил, что на ватрушке должен находиться только один человек, а спуски "паровозиком" или сцепкой недопустимы. Категорически запрещено привязывать тюбинги к автомобилям.

По словам врача, взрослые должны помнить о своей ответственности за безопасность детей, так как тюбинг остается непредсказуемым и неуправляемым средством, а избежать травмы во время спуска зачастую невозможно.

Ранее в городе Сольцы Новгородской области две девушки погибли во время катания на тюбинге. Он был привязан к автомобилю "ВАЗ 2114", за рулем был молодой человек 2005 года рождения. В какой-то момент во время буксировки тюбинг столкнулся с "ВАЗ 2112" на встречной полосе. В результате девушки скончались на месте происшествия.

Читайте также


общество

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика