Юрист Печников: родителей могут оштрафовать, если ребенок катается с горки в опасном месте

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Родителей могут привлечь к административной ответственности за разрешение детям кататься с горок в местах, не предназначенных для этого и представляющих опасность. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников.

Он пояснил, что в подобных случаях речь идет о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Согласно части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и защите прав несовершеннолетних предусмотрено предупреждение либо штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей. К таким нарушениям относится и допущение катания детей на травмоопасных склонах и в несанкционированных местах.

Юрист напомнил, что ответственность родителей закреплена также в Семейном кодексе РФ. В частности, статья 63 СК РФ обязывает родителей заботиться о здоровье ребенка, его физическом и психическом развитии.

В случае систематических нарушений или совершения противоправных действий в отношении детей родители могут быть ограничены в родительских правах либо лишены их по решению суда. Такие меры принимаются с обязательным участием прокуратуры и органов опеки.

Опасность зимних развлечений подтверждают и врачи. Травматолог-ортопед Александр Очкуренко в беседе с Life.ru отметил, что катание на тюбингах, несмотря на кажущуюся безопасность, часто приводит к тяжелым травмам.

По его словам, ватрушки относятся к неуправляемым средствам, а неровности даже на внешне ровных склонах могут стать причиной компрессионных переломов позвоночника, нередко сразу нескольких позвонков.

"Любой косогор, любая горка даже, если и ровная, имеет бугры, на которых ездок может подскочить и, не выпав из тюбинга, получить тяжелый компрессионный перелом позвоночника. Причем не одного, а сразу нескольких позвонков, что приводит к длительному лечению и реабилитации", – заявил специалист.

Очкуренко отметил, что на горках с большим уклоном скорость резко возрастает, из-за чего и дети, и взрослые инстинктивно пытаются тормозить ногами. По его словам, это часто приводит к повреждениям нижних конечностей – связок голеностопного и коленного суставов, а в ряде случаев и к переломам.

Он пояснил, что при резком торможении человек может вылететь из ватрушки и получить переломы как верхних, так и нижних конечностей. Такие травмы, подчеркнул специалист, нередко носят сочетанный характер, требуют лечения в стационаре и длительной реабилитации, а в дальнейшем могут привести к осложнениям, включая несращение костей и развитие артрозов.

Самыми опасными, по словам врача, являются столкновения с препятствиями во время спуска. В этих случаях речь идет о тяжелых сочетанных травмах, в том числе о повреждениях головного мозга, и иногда такие инциденты заканчиваются летальным исходом.

Специалист порекомендовал выбирать для катания только специально оборудованные площадки с ограждениями, ровным спуском и безопасной зоной торможения. Он также отметил, что на ватрушке должен находиться только один человек, а спуски "паровозиком" или сцепкой недопустимы. Категорически запрещено привязывать тюбинги к автомобилям.

По словам врача, взрослые должны помнить о своей ответственности за безопасность детей, так как тюбинг остается непредсказуемым и неуправляемым средством, а избежать травмы во время спуска зачастую невозможно.

Ранее в городе Сольцы Новгородской области две девушки погибли во время катания на тюбинге. Он был привязан к автомобилю "ВАЗ 2114", за рулем был молодой человек 2005 года рождения. В какой-то момент во время буксировки тюбинг столкнулся с "ВАЗ 2112" на встречной полосе. В результате девушки скончались на месте происшествия.