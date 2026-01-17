Две девушки на тюбинге погибли при столкновении с авто в Новгородской области

Фото: телеграм-канал "Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области"

Две девушки погибли во время катания на тюбинге, столкнувшись с автомобилем, в городе Сольцы Новгородской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Девушки катались на тюбинге, который был привязан к автомобилю "ВАЗ 2114", за рулем был молодой человек 2005 года рождения. В какой-то момент во время буксировки тюбинг столкнулся с "ВАЗ 2112" на встречной полосе. В результате девушки скончались на месте происшествия.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Лобне водитель прокатил ребенка на снегокате, привязанном к бамперу авто. Соответствующие кадры правоохранители обнаружили, когда осуществляли мониторинг сети Интернет.

Полицейские начали проверку, которая позволит установить личность водителя машины. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с российским законом.