В Лобне водитель прокатил ребенка на снегокате, привязанном к бамперу авто. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Соответствующие кадры правоохранители обнаружили, когда осуществляли мониторинг сети Интернет. При этом пока сообщений и заявлений в полицию по этому поводу не поступало.

Несмотря на это, полицейские начали проверку, которая позволит установить личность водителя машины. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с российским законом.

Ранее в Красноярске 17-летняя девушка погибла во время катания на ватрушке, привязанной к машине. Тюбинг внезапно вылетел на встречную полосу, где столкнулся с проезжающим автомобилем.

Помимо погибшей, 20-летняя девушка получила тяжелые травмы. Мужчину, который управлял автомобилем, задержали. Против него завели дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Спустя время он был арестован.

