29 января, 04:17

Политика

Мерц отверг возможность быстрого вступления Украины в ЕС

Фото: ТАСС/Zuma/marco iacobucci

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не видит каких-либо шансов на быстрое вступление Украины в состав Евросоюза. Об этом он сообщил после заседания коалиционного комитета, пишет газета Die Zeit.

Мерц обратил внимание, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, обязана соответствовать Копенгагенским критериям. Как правило, этот процесс обычно занимает несколько лет.

Европейские страны могут постепенно сближать Украину с Евросоюзом. Однако вступление этой страны в ЕС к 1 января 2027 года не представляется возможным, заключил немецкий канцлер.

Ранее СМИ сообщали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре политического скандала из-за личной защиты президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного дела, затрагивающего его ближайшее окружение.

Критика обострилась в момент, когда ЕС утверждает новый пакет финансовой помощи Украине на 90 миллиардов евро. Журналисты считают, что этот скандал способен серьезно повлиять на дальнейшую политику Евросоюза в отношении Киева.

Новости мира: Макрон предложил провести встречу G7 с участием России и Украины

