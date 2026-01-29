Мерц отверг возможность быстрого вступления Украины в ЕС

Фото: ТАСС/Zuma/marco iacobucci

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не видит каких-либо шансов на быстрое вступление Украины в состав Евросоюза. Об этом он сообщил после заседания коалиционного комитета, пишет газета Die Zeit.

Мерц обратил внимание, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, обязана соответствовать Копенгагенским критериям. Как правило, этот процесс обычно занимает несколько лет.

Европейские страны могут постепенно сближать Украину с Евросоюзом. Однако вступление этой страны в ЕС к 1 января 2027 года не представляется возможным, заключил немецкий канцлер.

Ранее СМИ сообщали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре политического скандала из-за личной защиты президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного дела, затрагивающего его ближайшее окружение.

Критика обострилась в момент, когда ЕС утверждает новый пакет финансовой помощи Украине на 90 миллиардов евро. Журналисты считают, что этот скандал способен серьезно повлиять на дальнейшую политику Евросоюза в отношении Киева.