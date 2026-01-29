На ВДНХ отметят 95-летие теплоснабжения Москвы программой для всей семьи

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ 31 января с 12:00 будет проходить семейная программа "Самый теплый день", приуроченная к 95-летию системы централизованного теплоснабжения столицы. О мероприятии сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

В материале напомнили, что история городского отопления началась в январе 1931 года, когда в структуре треста МОГЭС было создано предприятие "Теплосеть МОГЭС", отвечавшее за проектирование, строительство и эксплуатацию тепловых сетей. Именно с этого момента берет начало история ПАО "МОЭК", которое сегодня является единой теплоснабжающей организацией Москвы.

Посетителей музея познакомят с развитием системы теплоснабжения и объяснят, как тепло поступает в дома горожан. В течение дня сотрудники ПАО "МОЭК" проведут тематические лекции, викторины, экскурсии, а также познавательные и развлекательные мастер-классы. На одном из них гости смогут принести бутылку воды и прямо на месте проверить ее жесткость и щелочность.

В рамках программы будет представлено современное оборудование, применяемое для обслуживания тепловых сетей. Специалисты продемонстрируют работу тепловизора, дефектоскопа и диагностического робота, используемых при ремонте и контроле состояния инфраструктуры.

Каждый час с 12:00 до 16:00 будут проходить экскурсии "Откуда берется тепло в наших домах?". Для участников от восьми до 17 лет запланирован мастер-класс по работе с 3D-ручками, где ребята научатся создавать объемные конструкции и попробуют спроектировать элементы инженерных сооружений – фермы мостов или башен.

Также гости смогут поучаствовать в мастер-классе "Мост да Винчи: сила треугольника", на котором без использования гвоздей и клея предстоит собрать прочную конструкцию длиной до 70 сантиметров. Ведущие объяснят принципы сжатия и распора и расскажут, почему треугольник считается самой устойчивой формой.

В течение дня будут проходить лекции об истории теплоснабжения Москвы, мини-выставка современного оборудования для диагностики и ремонта теплосетей, а также занятия для детей разных возрастов – от экспериментов с тепловизором и химического анализа воды до игр, аквагрима и творческих мастер-классов.

С 14:00 до 16:00 для самых юных гостей организуют игру "Собери свою теплосеть", а все посетители смогут поучаствовать в тематической лотерее и получить памятные подарки за правильные ответы на вопросы об энергетике.

