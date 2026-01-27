Столичные бизнесмены подготовили бесплатные мероприятия в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Московские предприниматели подготовили различные мастер-классы, викторину, танцевальную программу и интерактивное представление с 28 января по 2 февраля в рамках проекта "Зима в Москве", передал портал мэра и правительства столицы.

Например, в среду, 28 января, в 19:00 в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади состоится мастер-класс "Лошадка-оригами". На нем посетители освоят технику складывания бумаги и создадут изящную фигурку лошади. Мероприятие понравится как новичкам, так и опытным любителям оригами, вход на него свободный.

Здесь же в четверг, 29 января, в 18:00 состоится мастер-класс "Несъедобное волшебство: бумажные пряники для елки", на котором гости смогут создать гирлянду из флажков, похожих на имбирные пряники.

Кроме того, в арт‑павильоне "Фабрика подарков" в 19:00 пройдет мастер-класс по сборке сувенирной модели велосипеда из фанеры. Здесь юные посетители могут освоить основы конструирования, а также научиться работать с механическими фиксаторами и читать схемы. Вход также свободный.

В пятницу, 30 января, посетители катка на Болотной площади смогут посмотреть на интерактивное представление с героями мультфильмов с 17:30 до 19:00: гости покатаются с персонажами "Союзмультфильма", поучаствуют в викторинах и танцевальной программе. На данное мероприятие вход также будет свободным.

В этот же день с 18:00 до 19:00 в арт-павильоне "Фабрика подарков" проведут мастер‑класс по созданию шелковой резинки для волос. Затем здесь состоится мастер-класс "Созвездие бусин", на котором можно будет изготовить уникальные декоративные изделия из остатков бусин дизайнерских коллекций. Вход на оба мастер-класса свободный.

Мастер-класс по игре на варгане в Ta-musica можно будет посетить в субботу, 31 января, в 20:00. Занятие пройдет по адресу улица Мясницкая, дом 30/1/2, строение 1, офис 33. Инструмент участникам предоставят на месте, однако для участия нужно пройти регистрацию.

Сеть семейных парков развлечений "Замания" проведет мастер-классы для детей от пяти лет на фестивальных площадках проекта "Московские сезоны" на улице Адмирала Руднева (31 января и 1 февраля) и Святоозерской улице (31 января). На этих мастер-классах дети смогут создать собственный слайм, узнав его историю, и изготовить волшебный шар-талисман. Каждый ребенок при этом заберет с собой сделанный сувенир.

Для родителей же будет организована беспроигрышная лотерея, в которой можно выиграть бонусы или бесплатное посещение любого парка сети. Мастер-классы по созданию слайма пройдут в 12:30, 14:30, 16:30 и 19:00, по новогодней игрушке – в 13:30, 15:30, 18:00 и 20:00. Каждый из них продлится 30 минут.

Кроме того, в выходные, 31 января и 1 февраля, состоятся мастер‑классы парфюмерного бренда Zielinski & Rozen по изготовлению хвойных венков. Мероприятия пройдут на Тверском бульваре в зимнем клубе "Москва", вход свободный, количество мест ограничено.

В понедельник, 2 февраля, "Инженерия Клуб" приглашает детей от 9 до 13 лет на мастер‑класс "Светящийся снеговик", где они познакомятся с базовыми принципами электротехники, освоят работу с резисторами и батарейками и создадут уникальное елочное украшение. Все необходимые материалы предоставят организаторы. Занятие пройдет с 16:30 до 17:30 по адресу: улица Татьяны Макаровой, дом 3. Чтобы принять участие, нужно пройти предварительную регистрацию.

Ранее сообщалось, что в Петровском путевом дворце в выходные дни, 7 и 8 февраля, пройдет театрализованное музыкальное представление "Чаепитие с графиней" в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы". Гостей ждут спектакль в Купольном зале, исполнение опер Петра Чайковского и дегустация чая "Москва".

Кроме того, с 22 по 27 февраля в кинопарке "Москино" стартует вторая смена "Искусство движения" творческого лагеря "Молодежь Москвы". Принять участие в многодневном мероприятии смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.