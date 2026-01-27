Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 07:59

Общество

Столичные бизнесмены подготовили бесплатные мероприятия в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Московские предприниматели подготовили различные мастер-классы, викторину, танцевальную программу и интерактивное представление с 28 января по 2 февраля в рамках проекта "Зима в Москве", передал портал мэра и правительства столицы.

Например, в среду, 28 января, в 19:00 в арт-павильоне "Фабрика подарков" проекта "Сделано в Москве" на Болотной площади состоится мастер-класс "Лошадка-оригами". На нем посетители освоят технику складывания бумаги и создадут изящную фигурку лошади. Мероприятие понравится как новичкам, так и опытным любителям оригами, вход на него свободный.

Здесь же в четверг, 29 января, в 18:00 состоится мастер-класс "Несъедобное волшебство: бумажные пряники для елки", на котором гости смогут создать гирлянду из флажков, похожих на имбирные пряники.

Кроме того, в арт‑павильоне "Фабрика подарков" в 19:00 пройдет мастер-класс по сборке сувенирной модели велосипеда из фанеры. Здесь юные посетители могут освоить основы конструирования, а также научиться работать с механическими фиксаторами и читать схемы. Вход также свободный.

В пятницу, 30 января, посетители катка на Болотной площади смогут посмотреть на интерактивное представление с героями мультфильмов с 17:30 до 19:00: гости покатаются с персонажами "Союзмультфильма", поучаствуют в викторинах и танцевальной программе. На данное мероприятие вход также будет свободным.

В этот же день с 18:00 до 19:00 в арт-павильоне "Фабрика подарков" проведут мастер‑класс по созданию шелковой резинки для волос. Затем здесь состоится мастер-класс "Созвездие бусин", на котором можно будет изготовить уникальные декоративные изделия из остатков бусин дизайнерских коллекций. Вход на оба мастер-класса свободный.

Мастер-класс по игре на варгане в Ta-musica можно будет посетить в субботу, 31 января, в 20:00. Занятие пройдет по адресу улица Мясницкая, дом 30/1/2, строение 1, офис 33. Инструмент участникам предоставят на месте, однако для участия нужно пройти регистрацию.

Сеть семейных парков развлечений "Замания" проведет мастер-классы для детей от пяти лет на фестивальных площадках проекта "Московские сезоны" на улице Адмирала Руднева (31 января и 1 февраля) и Святоозерской улице (31 января). На этих мастер-классах дети смогут создать собственный слайм, узнав его историю, и изготовить волшебный шар-талисман. Каждый ребенок при этом заберет с собой сделанный сувенир.

Для родителей же будет организована беспроигрышная лотерея, в которой можно выиграть бонусы или бесплатное посещение любого парка сети. Мастер-классы по созданию слайма пройдут в 12:30, 14:30, 16:30 и 19:00, по новогодней игрушке – в 13:30, 15:30, 18:00 и 20:00. Каждый из них продлится 30 минут.

Кроме того, в выходные, 31 января и 1 февраля, состоятся мастер‑классы парфюмерного бренда Zielinski & Rozen по изготовлению хвойных венков. Мероприятия пройдут на Тверском бульваре в зимнем клубе "Москва", вход свободный, количество мест ограничено.

В понедельник, 2 февраля, "Инженерия Клуб" приглашает детей от 9 до 13 лет на мастер‑класс "Светящийся снеговик", где они познакомятся с базовыми принципами электротехники, освоят работу с резисторами и батарейками и создадут уникальное елочное украшение. Все необходимые материалы предоставят организаторы. Занятие пройдет с 16:30 до 17:30 по адресу: улица Татьяны Макаровой, дом 3. Чтобы принять участие, нужно пройти предварительную регистрацию.

Ранее сообщалось, что в Петровском путевом дворце в выходные дни, 7 и 8 февраля, пройдет театрализованное музыкальное представление "Чаепитие с графиней" в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы". Гостей ждут спектакль в Купольном зале, исполнение опер Петра Чайковского и дегустация чая "Москва".

Кроме того, с 22 по 27 февраля в кинопарке "Москино" стартует вторая смена "Искусство движения" творческого лагеря "Молодежь Москвы". Принять участие в многодневном мероприятии смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Около 100 тысяч искусственных мандаринов украсили Арбат в рамках "Зимы в Москве"

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
обществогород

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика