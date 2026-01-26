Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 15:53

Город

Мероприятия ко Дню студента посетили более 500 тысяч молодых москвичей

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Мероприятия ко Дню студента посетили более 500 тысяч молодых москвичей. Об этом рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

"Программа была максимально многогранной – от встреч с героями до интеллектуальных баталий и концертов на катках. Этот праздник – яркий старт для новых инициатив и проектов, которые молодые москвичи будут реализовывать в течение всего года", – передает ее слова портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что студенчеству в столице была посвящена почти целая неделя с 20 по 25 января. В это время в рамках "Зимы в Москве" были организованы свыше 100 мероприятий.

Например, 21 января в концертном зале "Москва" проходило шоу с участием 20 финалистов из 17 вузов. Все они выступили с творческими перфомансами, пели и танцевали. Жюри рассматривало несколько качеств студентов, включая интеллект, артистизм и лидерские навыки. Победили и стали амбассадорами столичного студенчества Ксения Шалаева из Российского государственного социального университета и Глеб Калимулин из Российского университета медицины.

С 21 по 23 января в вузы приходили многие выдающиеся личности. Среди них ветераны – участники СВО Андрей Алпатов и Денис Анищенко, ветеран боевых действий, награжденный орденом Мужества, Иван Кажурин, герой-пожарный Гадир Алиев, военный корреспондент Виктор Хабаров, организатор гуманитарных миссий Андрей Ландин. Они поговорили с молодыми людьми о любви к Родине, ценностях, силе духа.

Кроме того, 23 января в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы. Звездный" состоялся финальный этап интеллектуальной игры для колледжей. В отборочных этапах принимали участие 90 команд, под конец же их осталось всего 10. Участники не только показывали интеллектуальные знания, но и демонстрировали логику, а также умение работать сообща. В итоге самой эрудированной командой назвали ребят из Московского педагогического колледжа.

В этот же день в спорткомплексе "ВТБ Арена" собрались студенты, которые представляли свои предпринимательские проекты. Там же проходили лекции и мастер-классы. Среди основных тем: социальное предпринимательство, инновации и технологическое лидерство. Благодаря мероприятию у перспективных молодых людей появилась возможность найти инвесторов.

Праздничные мероприятия проходили и на открытых площадках. 24 января на станциях метро "Мичуринский проспект", "Курская" и "Таганская" концерты давали студенческие коллективы. Вечером 24 и 25 января на электросудах были тематические рейсы с викторинами и выступлениями комиков московских вузов. 25 января можно было покататься на коньках под музыку на Воробьевых горах, ВДНХ, Северном речном вокзале, в "Лужниках" и на Болотной площади. На катках там выступали популярные артисты, диджеи и выпускники творческого лагеря "Молодежь Москвы".

19 января к празднику в саду "Эрмитаж" открыли фотовыставку, которая посвящена лидерам московского студенчества. Героями стали председатели студсоветов и активисты, которые одновременно учатся, занимаются спортом, творчеством и наукой. На стендах можно почитать об истории каждого из них. Экспозиция открыта до 31 января.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского студенчества, назвав Москву крупнейшим образовательным центром страны. По его словам, город стремится стать не только местом учебы, но и пространством возможностей. Для этого в столице работает проект "Молодежь Москвы".

Праздничная программа в День студента прошла на катке на ВДНХ

Читайте также


город

Главное

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика