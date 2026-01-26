Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Мероприятия ко Дню студента посетили более 500 тысяч молодых москвичей. Об этом рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

"Программа была максимально многогранной – от встреч с героями до интеллектуальных баталий и концертов на катках. Этот праздник – яркий старт для новых инициатив и проектов, которые молодые москвичи будут реализовывать в течение всего года", – передает ее слова портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что студенчеству в столице была посвящена почти целая неделя с 20 по 25 января. В это время в рамках "Зимы в Москве" были организованы свыше 100 мероприятий.

Например, 21 января в концертном зале "Москва" проходило шоу с участием 20 финалистов из 17 вузов. Все они выступили с творческими перфомансами, пели и танцевали. Жюри рассматривало несколько качеств студентов, включая интеллект, артистизм и лидерские навыки. Победили и стали амбассадорами столичного студенчества Ксения Шалаева из Российского государственного социального университета и Глеб Калимулин из Российского университета медицины.

С 21 по 23 января в вузы приходили многие выдающиеся личности. Среди них ветераны – участники СВО Андрей Алпатов и Денис Анищенко, ветеран боевых действий, награжденный орденом Мужества, Иван Кажурин, герой-пожарный Гадир Алиев, военный корреспондент Виктор Хабаров, организатор гуманитарных миссий Андрей Ландин. Они поговорили с молодыми людьми о любви к Родине, ценностях, силе духа.

Кроме того, 23 января в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы. Звездный" состоялся финальный этап интеллектуальной игры для колледжей. В отборочных этапах принимали участие 90 команд, под конец же их осталось всего 10. Участники не только показывали интеллектуальные знания, но и демонстрировали логику, а также умение работать сообща. В итоге самой эрудированной командой назвали ребят из Московского педагогического колледжа.

В этот же день в спорткомплексе "ВТБ Арена" собрались студенты, которые представляли свои предпринимательские проекты. Там же проходили лекции и мастер-классы. Среди основных тем: социальное предпринимательство, инновации и технологическое лидерство. Благодаря мероприятию у перспективных молодых людей появилась возможность найти инвесторов.

Праздничные мероприятия проходили и на открытых площадках. 24 января на станциях метро "Мичуринский проспект", "Курская" и "Таганская" концерты давали студенческие коллективы. Вечером 24 и 25 января на электросудах были тематические рейсы с викторинами и выступлениями комиков московских вузов. 25 января можно было покататься на коньках под музыку на Воробьевых горах, ВДНХ, Северном речном вокзале, в "Лужниках" и на Болотной площади. На катках там выступали популярные артисты, диджеи и выпускники творческого лагеря "Молодежь Москвы".

19 января к празднику в саду "Эрмитаж" открыли фотовыставку, которая посвящена лидерам московского студенчества. Героями стали председатели студсоветов и активисты, которые одновременно учатся, занимаются спортом, творчеством и наукой. На стендах можно почитать об истории каждого из них. Экспозиция открыта до 31 января.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского студенчества, назвав Москву крупнейшим образовательным центром страны. По его словам, город стремится стать не только местом учебы, но и пространством возможностей. Для этого в столице работает проект "Молодежь Москвы".