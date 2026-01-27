27 января, 06:33Политика
Фото: AP Photo/Pascal Bastien
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается подготовить членов Евросоюза к возможной войне с Россией к 2030 году. Об этом сообщается в статье газеты The Telegraph.
Таким образом, журналисты охарактеризовали действия фон дер Ляйен по смягчению долговых правил внутри ЕС, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере 650 миллиардов евро.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает деэскалацию как способ восстановления доверия в отношениях между Россией и Евросоюзом. Целью Вашингтона является создание фундамента для "новой парадигмы".
Между тем, по информации СМИ, европейские страны обсуждают возможность расширения ядерных арсеналов, в том числе разработку собственного ядерного оружия, из-за разногласий с США.