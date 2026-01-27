Фото: AP Photo/Pascal Bastien

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается подготовить членов Евросоюза к возможной войне с Россией к 2030 году. Об этом сообщается в статье газеты The Telegraph.

Таким образом, журналисты охарактеризовали действия фон дер Ляйен по смягчению долговых правил внутри ЕС, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере 650 миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает деэскалацию как способ восстановления доверия в отношениях между Россией и Евросоюзом. Целью Вашингтона является создание фундамента для "новой парадигмы".

Между тем, по информации СМИ, европейские страны обсуждают возможность расширения ядерных арсеналов, в том числе разработку собственного ядерного оружия, из-за разногласий с США.