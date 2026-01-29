Форма поиска по сайту

29 января, 15:35

Происшествия

Студента из Бурятии будут судить за взлом аккаунтов на "Госуслугах" с помощью сим-карт

Фото: depositphotos/alexraths

В Бурятии будут судить 20-летнего студента по 111 эпизодам скупки сим-карты для последующего взлома чужих аккаунтов на портале "Госуслуги". Об этом сообщило региональное управление МВД России.

Установлено, что обвиняемый с 2023 года занимался покупкой сим-карт, по которым вычислял, кто из бывших владельцев номеров не отвязал личный кабинет на портале, и взламывал аккаунты. Затем использовал личные данные для взятия микрозаймов, а полученные деньги переводил на электронные кошельки.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статьям 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") и 159.6 ("Мошенничество в сфере компьютерной информации") УК РФ.

Жертвами махинаций стали десятки жителей Бурятии и Иркутской области. В ближайшее время уголовное дело передадут в суд.

Ранее в МВД России предупредили, что мошенники для выманивания кода авторизации от портала "Госуслуги" выдают себя за работников служб доставки, маркетплейсов, различных учреждений и организаций. Кроме того, они могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов и прокуратуры.

"Московский патруль": в МВД предупредили о новой схеме мошенников с дипфейками

происшествия

