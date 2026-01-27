ГД одобрила в I чтении проект об отключении связи операторами при запросе ФСБ

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об отключении связи операторами при поступлении соответствующего запроса от ФСБ России.

Инициатива предусматривает обязанность компаний прекратить оказание услуг в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента и правительства, в целях защиты граждан и государства.

Реализация положений проекта не потребует дополнительных расходов бюджета. Кроме того, в таких случаях операторы освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг.

Ранее в ГД выступили с инициативой обязать заказчиков массовых рассылок или операторов связи предупреждать абонентов о том, что звонок осуществляется с помощью голосового робота.

Инициатива призвана защитить россиян от введения в заблуждение и повысить доверие к телефонной связи. Предупреждение должно звучать в течение первых пяти секунд после соединения. Сообщение обязано быть четким и легко разбираемым на слух.