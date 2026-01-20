Форма поиска по сайту

В Госдуме предложили заранее предупреждать граждан об автоматизированных звонках

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты Госдумы выступили с инициативой обязать заказчиков массовых рассылок или операторов связи предупреждать абонентов о том, что звонок осуществляется с помощью голосового робота. Об этом в интервью РИА Новости сообщил один из авторов предложения депутат Дмитрий Гусев.

Соответствующий законопроект поступит на рассмотрение палаты во вторник, 20 января. Инициатива призвана защитить россиян от введения в заблуждение и повысить доверие к телефонной связи.

"Человек должен с первых секунд понимать, разговаривает он с живым оператором или с программой. Это вопрос честности, безопасности и осознанного выбора", – заявил Гусев.

Согласно тексту документа, предупреждение должно звучать в начале разговора – в течение первых 5 секунд после соединения. Сообщение обязано быть четким и легко разбираемым на слух.

В пояснительной записке отмечается, что количество автоматизированных звонков – от рекламы до опросов – в последние годы резко возросло. Отсутствие обязательного уведомления о роботизированном характере таких вызовов снижает прозрачность коммуникаций и создает почву для злоупотреблений.

Ранее в ГД поддержали инициативу о создании базы номеров мобильных устройств. Минцифры планирует запустить ее в 2026 году.

По мнению депутатов, если она заработает, то операторы связи и государство смогут точно понимать, где и как используется сим-карта.

