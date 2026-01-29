Футболист Тарасов прокомментировал обвинения Бузовой в жестокости

Фото: legion-media.com

Певица Ольга Бузова обвинила бывшего мужа, экс-футболиста Дмитрия Тарасова в жестокости. Он ответил ей в своем телеграм-канале.

В интервью журналистке Лауре Джугелии артистка рассказала, что ее бывший супруг "не мог выходить на поле", если она "была где-то". Кроме того, Бузова призналась, что он обвинял ее в неудачных матчах и не мог сосредоточиться, если певица была на гастролях.

"Через 10 лет вскроются подробности, что я держал Ольгу на чердаке связанной, а когда не забивал гол, вообще на улице неделю жила", – заявил Тарасов в ответ на обвинения.

Ранее Бузова призналась, что не состояла в серьезных отношениях последние 5 лет. При этом своим первым серьезным возлюбленным она назвала шоумена Романа Третьякова. После разрыва с ним в ее жизни появился другой мужчина, затем последовал год без отношений, а позже артистка вышла замуж за Тарасова.

После развода Бузова встречалась с артистом Давидом Манукяном, с которым разошлась в 2021 года. С тех пор у нее не было серьезных романов.

