Бузова призналась, что часто плакала в прошлом году

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что за успех и популярность ей пришлось заплатить немалую цену, отодвинув на второй план собственные желания и потребности. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам телеведущей, она всегда стремилась занять лидирующие позиции, хотя эта роль требует жесткой самодисциплины и упорства.

"Когда мы снимали в прошлом году "Сокровища императора", я каждый день вставала в 04:30, потому что хочу быть красивой в кадре. Я такой человек, что для меня нет других мест, кроме первого", – отметила она.

Вся жизнь артистки, по ее признанию, строится вокруг рабочего графика. В таких условиях личные желания, потребности и приватность не являются приоритетными.

Также Бузова призналась, что нередко плакала в прошлом году, как по хорошим, так и по плохим поводам. Выплеснуть эмоции певица позволяет себе лишь при условии, что это не доставит другим дискомфорта.

Ранее она заявляла, что не готова отказываться от карьеры ради будущего супруга. Бузова считает, что нужно учиться распределять время идеально.

По ее словам, человек, который умеет планировать, успевает и отдыхать, и проводить время с партнером, и заниматься карьерой, у него "все по полочкам".