17 октября, 17:19Шоу-бизнес
Бузова призналась, что не готова бросать карьеру ради мужчины
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что не готова отказываться от карьеры ради будущего супруга, рассказала она "Газете.ру" на своем "Девичнике" в честь выхода новой песни.
"Куда я ее должна бросать? Нет, ни за что, никогда. Это любимое мое дело. Но надо учиться, конечно, варьировать, надо учиться распределять идеально время и планировать", – отметила Бузова.
По ее словам, когда человек умеет планировать – у него все "четко, по полочкам". Такие люди успевают и отдыхать, и проводить время с партнером, и заниматься карьерой.
Бузова добавила, что в отношениях и работе должен быть баланс. Она подчеркнула, что нужно делать только то, что хочется по-настоящему, чтобы спустя годы не винить ни себя, ни мужчину в упущенных моментах.
Ранее Бузова поймала букет невесты в кафе и заявила, что следующая выйдет замуж. Она находилась в одном из заведений, когда к ней подошла поклонница, у которой была свадьба. Она предложила Бузовой свои цветы в подарок, однако телеведущая попросила невесту бросить букет.
