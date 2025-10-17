Бузова призналась, что не готова бросать карьеру ради мужчины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что не готова отказываться от карьеры ради будущего супруга, рассказала она "Газете.ру" на своем "Девичнике" в честь выхода новой песни.

"Куда я ее должна бросать? Нет, ни за что, никогда. Это любимое мое дело. Но надо учиться, конечно, варьировать, надо учиться распределять идеально время и планировать", – отметила Бузова.

По ее словам, когда человек умеет планировать – у него все "четко, по полочкам". Такие люди успевают и отдыхать, и проводить время с партнером, и заниматься карьерой.

Бузова добавила, что в отношениях и работе должен быть баланс. Она подчеркнула, что нужно делать только то, что хочется по-настоящему, чтобы спустя годы не винить ни себя, ни мужчину в упущенных моментах.

Ранее Бузова поймала букет невесты в кафе и заявила, что следующая выйдет замуж. Она находилась в одном из заведений, когда к ней подошла поклонница, у которой была свадьба. Она предложила Бузовой свои цветы в подарок, однако телеведущая попросила невесту бросить букет.