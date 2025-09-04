Ольга Бузова поддержала Егора Крида в конфликте с Екатериной Мизулиной

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Артистка Ольга Бузова поддержала певца Егора Крида в конфликте с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. В своем телеграм-канале певица призвала остановить травлю Крида.

"Там какие-то "защитники ценностей" против поцелуя Егора с девушкой? Я пока летала в Улан-Удэ, что-то пропустила? Я за то, чтобы всегда была красивая история любви. Я за то, чтобы девушки смотрели на потрясающий грациозный танец другой девушки и знали, что нравится мужчинам. Что плохого, в том что девочки пойдут на танцы? Я за", – написала артистка.

На концерте в "Лужниках", который прошел 30 августа, Крид прямо на сцене поцеловался с одной из танцовщиц. На это отреагировала Мизулина, призвав СК и Генпрокуратуру проверить шоу на "умышленное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних".

На такие обвинения артист заявил, что Мизулина ломает детям психику, а также совращает несовершеннолетних и обесценивает семейные ценности. Также Крид отметил, что поцелуи – это нормально, так как они являются "неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой".

По словам Бузовой, Крид несет правильные ценности и способен разговаривать с юной аудиторией "на одном языке". А общественникам она предложила обратить внимание на негатив людей, вызванный их высказываниями.

Кроме того, певица добавила, что гордится своим коллегой, потому что он собрал огромный зал и "показал шоу на высшем уровне".

