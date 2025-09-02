Екатерина Мизулина призвала СК и Генпрокуратуру проверить концерт Егора Крида

Фото: ТАСС/URA.RU/Размик Закарян

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратится в СК и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку концерта Егора Крида на "умышленное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних". Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Мизулина рассказала, что в последние дни ей поступают тысячи писем от родителей, которые пришли со своими детьми на концерт к певцу и увидели на сцене "развратные действия".

На концерте в "Лужниках", который прошел 30 августа, Крид прямо на сцене поцеловался с одной из танцовщиц. По словам Мизулиной, родители в шоке от увиденного, так как возрастное ограничение на концерте было 12+.

"Три с половиной года идет СВО. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"? Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?" – добавила глава "Лиги безопасного интернета".

Ранее Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом Гуфа "Город дорог". По ее словам, минимум в половине треков содержится откровенная пропаганда наркотиков.