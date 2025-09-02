Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 17:22

Шоу-бизнес

Екатерина Мизулина призвала СК и Генпрокуратуру проверить концерт Егора Крида

Фото: ТАСС/URA.RU/Размик Закарян

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратится в СК и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку концерта Егора Крида на "умышленное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних". Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Мизулина рассказала, что в последние дни ей поступают тысячи писем от родителей, которые пришли со своими детьми на концерт к певцу и увидели на сцене "развратные действия".

На концерте в "Лужниках", который прошел 30 августа, Крид прямо на сцене поцеловался с одной из танцовщиц. По словам Мизулиной, родители в шоке от увиденного, так как возрастное ограничение на концерте было 12+.

"Три с половиной года идет СВО. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"? Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?" – добавила глава "Лиги безопасного интернета".

Ранее Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом Гуфа "Город дорог". По ее словам, минимум в половине треков содержится откровенная пропаганда наркотиков.

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика