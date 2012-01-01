Вице-спикер ГД Даванков призвал Мизулину отчитаться о трате бюджетных средств

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая обменялись колкостями в Сети. Однако дело приняло серьезный оборот, когда перепалкой заинтересовался вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Какие претензии у парламентария к общественнице, расскажет Москва 24.

С чего все началось

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Конфликт между главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и экс-супругой рэпера Паши Техника Евой Карицкой (настоящее имя – Карина Мельничук) разгорелся из-за видео в телеграм-канале последней.





Рэпер Паша Техник скончался в Таиланде 4 апреля. Местные врачи установили , что причиной смерти стала легочная инфекция. До последнего с ним рядом находилась его бывшая жена, постоянно рассказывавшая о состоянии музыканта в своем телеграм-канале.

В конце марта девушка опубликовала видео, в котором упомянула главу Лиги безопасного интернета.

"Я Россию обожаю. Я за нее топлю. Я общаюсь с Катей Гордон и с Мизулиной", – сказала Ева в ролике, давшем старт конфликту.

Общественница отреагировала жестко: 10 апреля она опубликовала видео в своем телеграм-канале и заявила, что не знакома с Евой.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета, общественный деятель Это вообще кто? Фейк! Я впервые вижу этого блогера и не понимаю, зачем она врет. <...> Мне не нравится убогий хайп на трагедии человека, который не смог справиться с наркотической зависимостью.

Карицкую удивила бурная реакция общественницы, и она записала в своем блоге ответ Мизулиной. Ева признала, что "ляпнула лишнее", но все же посоветовала Екатерине "заниматься своими делами", а не обсуждением ее видео.

Кроме того, бывшая супруга скандального рэпера упомянула конфликт покойного с Мизулиной. В декабре 2023 года общественница обращалась в МВД с просьбой проверить творчество Техника на пропаганду запрещенных веществ и деструктивного контента. Однако музыкант тогда отделался административным штрафом. По мнению пользователей Сети, Карицкая намекнула, что разногласия могли быть урегулированы не в правовом поле.

"Бессмысленный хайп"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На двусмысленность слов Карицкой отреагировал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. 11 апреля телеграм-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня" опубликовал обращение депутата к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить Мизулину на вымогательство.

Вице-спикер счел странным, что после того, как в 2023-м общественница инициировала проверку в отношении Техника, не были возбуждены дела, и якобы Екатерина "не предпринимала дальнейших попыток" и не высказывалась по этому поводу публично. Даванков считает, что обычно в правилах Мизулиной направлять обращения и привлекать внимание к ситуации, пока органы не примут меры.

Вскоре сама Екатерина опубликовала в своем блоге несколько постов. Общественница заявила, что ее "задолбали люди, которые пытаются устроить бессмысленный хайп" на ее имени. Кроме того, Мизулина назвала инициирование проверки в отношении нее "доносом, содержащим клеветническую информацию". В связи с этим она решила обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину "с просьбой рассмотреть вопрос о нарушении Даванковым депутатской этики". Также общественница заявила в правоохранительные органы о факте распространения клеветы и обвинений в совершении преступления.

В свою очередь, Карицкая 14 апреля записала в своем блоге видеообращение к Мизулиной, в котором извинилась перед ней, заявив, что находилась в состоянии аффекта из-за похорон бывшего мужа, а ее высказывания "были вырваны из контекста".



Ева Карицкая экс-жена Паши Техника Я не имела в виду, что кто-то брал взятки и все в этом духе. Возможно, дело замялось, скорее всего, из-за того, что Паша помогал другим ребятам, ездил в детские дома, получал грамоты и некоторые заслуги.

В свою очередь, Екатерина сообщила подписчикам, что приняла извинения Евы и относится с пониманием к ее состоянию, а также выразила готовность помочь в случае необходимости. При этом Мизулина дала понять, что если с Карицкой вопрос закрыт, то о разногласиях с Даванковым она пока забыть не готова. По мнению общественницы, вице-спикер "поспешил отправить депутатский запрос, опираясь на непроверенную информацию" и своими действиями "дискредитировал всех депутатов в глазах общества".

В ответ Даванков пригласил Екатерину в Госдуму и предложил обсудить несколько вопросов, в частности, как все же были решены разногласия с Техником, а также на какие цели потрачены 200 миллионов рублей бюджетных средств.





Владислав Даванков вице-спикер ГД РФ В прошлом году эти деньги получила ваша организация "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям". <...> Cколько конкретно вы провели поисков в регионах с выездом на место и сколько детей найдено именно вашей организацией? И сколько поисков прошло с вашим личным участием?

В свою очередь, Мизулина заявила, что открыта к любым проверкам, ведь ей "нечего скрывать". А также добавила, что любое давление на ее организацию бесполезно, и она с коллегами и дальше будет делать "все возможное в рамках закона для защиты россиян от преступности в Сети".