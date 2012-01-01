Ксения Собчак отреагировала на роман Shaman и Мизулиной

9 марта певец Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально объявили о своих отношениях. Артист пригласил общественницу на сцену, вручил ей букет цветов, а затем сделал официальное заявление. Ранее пара не раз провоцировала слухи о своем романе. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мы пара"

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов. – Прим. ред.) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально заявили о своих отношениях во время концерта "Ты моя" 9 марта. Мероприятие проходило на площадке "Live Арена". После одной из композиций певец попросил Мизулину выйти на сцену, вручил ей букет роз, а затем сделал заявление.





Shaman заслуженный артист РФ Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я как мужчина должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении – что же, что же между нами. Официально заявляю при всех – мы пара, мы встречаемся, и мы вместе.

Затем певец обратился к возлюбленной со словами: "Екатерина, что ты на это скажешь?" На вопрос Shaman получил утвердительный ответ.

"Она сказала "Да", – объявил певец публике. После этого под крики фанатов "Горько!" пара открыто поцеловалась. В свою очередь, поклонники сразу поздравили влюбленных в Сети и пожелали им счастья.

Журналист Ксения Собчак заметила, что Shaman и Мизулина "действительно очень подходят друг другу".

"Короче, ждем свадьбу! Для усиления эффекта блондин Басков, кстати, будет идеальным ведущим. Не благодарите!" – написала она в своем телеграм-канале.

Мизулина и Shaman не обманули ожидания фанатов: сама общественница обещала раскрыть статус своих отношений с Дроновым 9 марта. В свою очередь, Shaman говорил, что с главой Лиги безопасного интернета его связывает "любовь к России", а об остальном его фанаты узнают позже.

"Созваниваемся, списываемся"

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Слухи об отношениях между Дроновым и Мизулиной появились летом 2023 года. После совместного полета на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи пара стала чаще появляться вместе, в том числе и друг у друга в соцсетях. Правда, тогда о романе всерьез не говорили, так как Дронов еще состоял в браке с второй женой Еленой Мартыновой.

Однако осенью 2024 года певец развелся (причиной расставания он назвал их с супругой плотные рабочие графики), и о романе с Мизулиной заговорили вновь. Сначала Shaman все отрицал: в декабре 2024 года певец заявил в интервью одному из телеканалов, что с Екатериной его связывает только дружба.





Shaman заслуженный артист РФ Дружеские отношения у нас, созваниваемся, списываемся. Она в этой же лодке гребет, поэтому мы и нашли общий язык. Эти все гастрольные перелеты – она тоже фактически на гастролях – как и я, бывает, устает и так далее.

Однако "друзья" стали все чаще появляться в одних и тех же местах, светиться друг у друга в соцсетях. Например, в новогоднюю ночь оба выложили похожие фото и почти одинаково их подписали. Кроме того, пару не раз видели вместе в столичных ресторанах. Однажды фанаты заметили Дронова и Мизулину даже в продуктовом магазине за совместными покупками.

3 февраля 2025 по Сети разлетелось видео, где певец и общественница якобы поцеловались, прикрывая лица рукой. Все произошло на глазах учеников московской школы № 1409, где Shaman и Мизулина проводили концерт и афтограф-сессию. Когда пара вошла в актовый зал, школьники начали скандировать "Горько!" Певец решил удовлетворить запрос аудитории и склонился к Мизулиной, прикрыв лицо рукой.

А 14 февраля у певца вышел клип на песню "Я останусь с тобой" с участием Екатерины Мизулиной. Видео снято в реальной школе с настоящими учениками в стиле дневника. По заявлению артиста, композиция стала для подростков саундтреком первого поцелуя и танца с первой любовью.