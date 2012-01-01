Анна Asti появилась на музыкальной премии без супруга на фоне слухов о разводе

Анна Asti появилась на красной дорожке музыкальной премии "Виктория" в сопровождении композитора Игоря Крутого. При этом муж певицы, бизнесмен Станислав Юркин, скромно стоял в стороне. Такое поведение супругов вновь спровоцировало слухи об их расставании. Что известно о предполагаемом разладе в отношениях пары, расскажет Москва 24.

Давно не вместе?

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

1 марта в Москве прошла церемония вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория". На красную дорожку певица Анна Asti (настоящее имя – Анна Дзюба) вышла под руку с композитором Игорем Крутым: недавно они записали совместную песню. При этом супруг певицы, бизнесмен Станислав Юркин, ждал ее в стороне. Появление пары на публике в таком формате вновь спровоцировало очередную волну слухов об их расставании.

Информация, что брак звезды на грани краха, появилась в СМИ в начале февраля – супруги якобы не живут вместе уже с декабря прошлого года. При этом собеседники издания Super.ru утверждали, что пара пока не торопится разводиться, а Юркин продолжает представлять интересы Анны как концертный директор.

Поклонники также начали беспокоиться о личной жизни звезды, ведь заметили, что в соцсетях певицы нет снимков с мужем. Более того, по информации телеграм-каналов, Анна и Станислав даже новогодние каникулы провели раздельно.

Однако представители Asti в беседе с журналистами опровергли слухи о расставании супругов и объяснили, почему в аккаунтах исполнительницы нет фотографий с мужем.

"Эта информация не соответствует действительности, пара не расставалась. Также важно отметить, что с начала сольной карьеры Анна ведет свой аккаунт исключительно как музыкальную платформу, поэтому в нем никогда не было совместных фотографий. Просим не распространять недостоверную информацию", – заявили в пресс-службе Asti.

Анна и Станислав познакомились в 2019 году, а в декабре 2020-го узаконили отношения. Для певицы брак стал первым, для ее супруга – вторым. У Юркина также есть дочь от первой жены.

Скандал с "голыми" фотографиями

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Среди причин возможного разлада в СМИ называли слитые в Сеть в декабре 2024 года интимные фото певицы. Тогда в своих соцсетях Анна сообщила, что ее телефон взломали мошенники, которые на протяжении полугода шантажировали их с супругом, вымогая крупную сумму за пикантные снимки. Кроме того, Дзюба уточнила, что злоумышленники также якобы добавили к выложенным кадрам видео, которое ей не принадлежит.

Анна назвала инцидент "грубым нарушением ее частной жизни и попыткой подорвать ее репутацию". Она также заявила, что обнародование откровенных изображений не повлияло на отношения с мужем и они вместе преодолевали это испытание.

"Люблю тебя! Моя самая красивая девочка", – так прокомментировал пост артистки ее супруг, снабдив слова красными сердечками.

В ответном комментарии Дзюба также призналась мужу в любви. В свою очередь, команда звезды постаралась оперативно удалить интимные кадры из общего доступа.