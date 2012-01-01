Рэпер DaBaby потребовал 15 пачек мармеладных мишек для концерта в Москве

В распоряжении журналистов оказался райдер американского рэпера DaBaby, который планирует выступить в Москве в конце февраля. Среди условий – наличие нескольких килограммов начос и 15 пачек мармелада. Какие еще необычные требования предъявляют артисты к организаторам концертов, расскажет Москва 24.

DaBaby

Фото: legion-media.com/Julia Beverly/Alamy Live News

27 января стало известно, что американский рэпер собирается посетить Москву. Выступление DaBaby в столице запланировано на 28 февраля. По данным СМИ, переговоры с музыкантом длились около месяца, а гонорар артиста составит примерно 500 тысяч долларов.

Mash выяснил, что потребовала от организаторов приглашенная звезда. По сведениям телеграм-канала, проживать DaBaby готов только в пятизвездочном отеле, а лететь – бизнес-классом. Среди обязательных пунктов райдера есть несколько килограммов начос и 15 упаковок мармеладных мишек Haribo.

В своих соцсетях исполнитель отметил, что это будет его первая поездка в Россию, и призвал поклонников покупать билеты, пообещав, что на шоу "будет невероятно".

Клава Кока

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В марте 2024 года телеграм-канал Baza опубликовал райдер певицы. В нем также нашлись весьма любопытные пункты. Если поездка на автомобиле занимает больше одного часа, в салоне должны быть шесть чистых и больших подушек. Управлять транспортным средством можно только лицам мужского пола, при этом им запрещено курить, употреблять жевательный табак, а также любые вещества, воздействующие на сознание. Кроме того, водитель не должен вступать в личный контакт с артисткой и комментировать ее разговоры по телефону или с командой.

В гримерке Кока желает видеть в том числе вегетарианские блюда и шоколадки "Киндер". Организатор также должен предоставлять по 45 тысяч рублей в день на питание артистки и по 17 – на еду для ее команды.

Анна Asti

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В 2022 году в эфире одной из радиостанций певица без стеснения рассказала, что в списке ее требований есть весьма экзотические пункты.





Анна Asti певица У меня в бытовом райдере одна необычная позиция – стейк из фламинго и салат из игуаны. Мы специально написали в конце, что мне через 15 минут после концерта обязательно надо это принести.

Впрочем, артистка сразу уточнила: такие необычные продукты в ее рацион не входят. Это лишь проверка на внимательность для организаторов, причем далеко не многие проходят ее, посетовала певица. Она припомнила лишь один случай, когда ей перезвонили агенты и сообщили, что не смогут предоставить указанные блюда. Тогда команда Анны поблагодарила их за внимательность.

Jay-Z

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В 2015 году в руки журналистов попал райдер одного из самых состоятельных рэперов мира. В списке требований Jay-Z – семь отдельных гримерок со стабильной температурой 25,5 градуса по Цельсию, а также арахисовое масло "высокого качества" и ведерко со льдом.



При этом возле номера рэпера запрещено пылесосить, а персоналу не следует просить бесплатные билеты на концерт, если они хотят "избежать неловкости".



Старшая дочь Jay-Z Блю Айви, будучи малышкой, часто ездила с ним на гастроли, поэтому список требований включал также безопасность гостиничного номера для ребенка: закрытые острые углы и электрические розетки, отсутствие бьющихся предметов. Для дочери рэпера был прописан отдельный райдер, включающий органическое цельное молоко.

Мадонна

Фото: AP Photo/Chris Pizzello/Invision/AP

Поп-королева трепетно относится к гигиене. Журналистам удалось узнать, что каждый день в номере и гримерке Мадонны на унитазе должно быть новое сиденье. Причем стульчак сначала проверяют люди из свиты звезды, только потом его устанавливают на положенное место, не снимая целлофановую упаковку. Такая процедура проводится ежедневно, а использованное сиденье подлежит уничтожению, чтобы ни у кого не возникло искушения продать его.

Еще один пункт в райдере звезды – лилии и розы, причем только белые и светло-розовые, со стеблями длиной около шести дюймов.

Мэрайя Кэри

Фото: AP Photo/Brent N. Clarke/Invision/AP

Организаторам выступлений певицы тоже приходилось несладко. Во время одного из туров звезда включила в райдер витаминную воду для купания ее собак, а также "ассистента по утилизации использованной жвачки". Также в СМИ ходила информация, что Кэри одно время требовала в гримерку 20 белых котят и 100 белых голубей.

Сейчас артистка также не может обойтись без ванильных свечей Joe Malone, двух ваз с белыми розами и штор по периметру всей комнаты.