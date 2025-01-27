Американский рэпер DaBaby выступит в Москве

Фото: ТАСС/АР/Invision/Jordan Strauss

Американский рэпер DaBaby (настоящее имя – Джонатан Линдейл Кирк. – Прим. ред.) выступит в Москве 28 февраля в 19:00. Об этом сказано в афише площадки VK Stadium, где и пройдет концерт исполнителя.

Вместе с ним выступит другой специальный гость, имя которого не раскрывается.

Рэпер DaBaby стад популярен после релиза лид-сингла Suge. Песня собрала свыше 150 миллионов прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. В 2019 году исполнитель выпустил дебютный альбом Baby on Baby, который попал в Billboard 200.

В 2020 году песня Rockstar, которую записал DaBaby вместе с Roddy Ricch, заняла лидирующую позицию в чарте Apple Music "Топ-100 в мире".

Между тем в октябре 2024 года американский певец Джаред Лето на концерте 30 Seconds To Mars в Белграде пообещал провести концерт в России. Кроме того, артист сказал, что когда-нибудь будет "веселиться и тусоваться" с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве.

Позже в СМИ появилась информация, что российские организаторы начали переговоры с Лето о возможности выступить в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году. По некоторым данным, выступление может стоить около одного миллиона долларов (примерно 100 миллионов рублей).

