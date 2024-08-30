Организатор Ратников: провести концерт Канье Уэста в Москве невозможно

Фото: ТАСС/AP/Ashley Landis

На сегодняшний день в Москве не получится провести концерт американского рэпера Канье Уэста, поскольку у российских концертных агентств нет никакой коммуникации с представителями артиста, сообщил РИА Новости создатель концертного агентства T.C.I., его гендиректор Эдуард Ратников.

Он подчеркнул, что официальная структура, представляющая рэпера, его менеджмент и лейбл, молчат по поводу планов артиста и не отвечают ни на какие вопросы, связанные с творчеством Канье Уэста.

"Договориться с ним, вероятно, можно как с физическим лицом или через каких-то его друзей, но вести переговоры с ним как с довольно эксцентричным рэпером – это выстрелить себе в ногу", – сказал Ратников.

Он объяснил, что если при планировании концерта Канье Уэст все-таки не приехал бы, то организаторам некого было бы призывать к ответственности. Еще одна причина – отсутствие возможности перевезти в Москву необходимое оборудование для концерта.

"Это довольно сложный технологический и художественный организм, в котором участвует большое количество артистов, музыкантов, танцовщиков, технического персонала, инженеров. Нужно транспортировать некое специальное оборудование, которое обеспечивает его красивое шоу. Эти моменты невозможно выполнить сегодня, потому что мы находимся под санкциями", – заключил Ратников.

В июле в ряде телеграм-каналов появилась информация о запланированном концерте Уэста в Москве 6 сентября. По данным источников, организаторы уже наметили два основных места для проведения мероприятия – "Лужники" и "ВТБ Арену".

За день до этого продюсер Яна Рудковская рассказала о предстоящем концерте рэпера. Она уточнила, что шоу планируется в "Лужниках" и все билеты на концерт могут распродать за 3–7 дней.

Между тем в "Лужниках" опровергли все сообщения о предстоящем концерте артиста.

В конце июня рэпер посетил Москву, чтобы отпраздновать юбилей дизайнера своего бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Возле отеля, где остановился Уэст, собралось множество людей. Поклонников Уэст поприветствовал на русском языке на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков положительно оценил приезд Канье Уэста в Россию. По его словам, приезд Уэста позволяет артистам США не зашоренно посмотреть на Россию и убедиться в том, что страна "привлекательна".