Продюсер Рудковская рассказала, что рэпер Канье Уэст приехал в Москву

Фото: AP Photo/Ashley Landis

Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву, написала в своем телеграм-канале продюсер Яна Рудковская.

"Канье Уэст уже в Москве! Это – супер-новость", – сказала она.

Исполнитель, по словам Рудковской, остановился в самом сердце столицы. Она спрогнозировала, что рэпер, возможно, сможет провести шоу в "Лужниках". Если оно состоится, добавила продюсер, то 80 тысяч билетов могут распродать за 3 дня или максимум за неделю.

Ранее уже существовали слухи о возможном приезде рэпера в Россию летом этого года. Рудковская тогда подтвердила, что Уэст действительно планирует посетить РФ, но о точной дате ничего неизвестно.

