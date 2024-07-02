"Сорок сороков": Канье Уэст оскорбил русских женщин и выступил против СВО

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Оскорбление русских женщин и выступление против спецоперации нашли в тексте песни последнего альбома американского рэпера Канье Уэста участники движения "Сорок сороков", рассказал представитель движения Георгий Солдатов.

"Можем ли мы так спокойно воспринимать, когда человек вот так плюет в наших женщин и в военную политику нашего государства, или мы должны что-то сказать на это?" – цитирует его телеканал "360".

Солдатов уверен, что из-за якобы позиции рэпера нельзя пускать в РФ и давать ему возможность провести концерт. При этом представитель "Сорок сороков" призвал поступать также со всеми зарубежными исполнителями, которые занимают такую позицию.

Точное название трека американского исполнителя Солдатов не назвал, однако журналисты предположили, что речь идет о треке Vultures, где лирический герой "наказывает" русскую девушку за происходящее на Украине.

Уэст посетил Москву на прошедших выходных, чтобы отпраздновать юбилей дизайнера своего бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Визит был частный, но все равно привел к ажиотажу. Так, возле отеля, где остановился рэпер, собралось множество людей.

Между тем появилась информация о предстоящем концерте рэпера в "Лужниках". Однако представитель концертной площадки опроверг выступление Уэста 6 сентября в Москве.

При этом создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников считает, что концерт исполнителя в столице вряд ли возможен. Он уверен, что от своего лица Уэст не сможет договориться о проведении мероприятия, а любые договоры с таким эксцентричным певцом относятся к большому риску.

