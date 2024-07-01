Создатель агентства TCI Ратников: концерт Канье Уэста вряд ли возможен в Москве

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Концерт американского рэпера Канье Уэста вряд ли возможен в Москве. Об этом рассказал Москве 24 создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

По его словам, визит Уэста в столицу был частным. Он подчеркнул, что договориться от своего лица о проведении концерта рэпер не может. Кроме того, Ратников указал, что любые договоренности с частным лицом, тем более таким эксцентричным певцом, как Канье – это зона больших рисков.

Более того, продолжил создатель TCI, поручиться за проведение мероприятия никто не может. Ратников отметил, что это большие расходы по площадке, техническому оснащению, по согласованию с городом, маркетингу, рекламе и другим моментам.

"Это огромные невозвратные расходы, которые кто-то должен гарантировать чем-то. Если, например, они гарантируют контрактом, то в чьей юрисдикции будет находиться этот контракт, кто за него поручится, кто за него прогарантирует", – уточнил Ратников.

Он отметил, что с Россией никакие судебные издержки невозможны с США и в обратную сторону. В связи с чем юридический вопрос является сложным, подчеркнул он.

"Я думаю, что в случае с Канье гонорар не играет ключевого значения. Этот парень очень небедный. Но если говорить о звезде такого уровня и площадке, например, "Лужники", то гонорар должен варьироваться в районе двух-трех миллионов долларов только артисту плюс все остальные расходы", – подытожил Ратников.

Накануне продюсер Яна Рудковская рассказала о предстоящем концерте артиста. Она уточняла, что шоу планируется провести в "Лужниках" и все билеты на концерт могут распродать за 3–7 дней. Однако в "Лужниках" сообщили, что концерт Уэста 6 сентября на этой площадке не состоится. Информация по его выступлению туда не поступала.