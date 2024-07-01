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01 июля, 07:15

Шоу-бизнес

Американский рэпер Канье Уэст может получить гражданство России

Американский рэпер Канье Уэст может получить гражданство России

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Американский рэпер Канье Уэст может получить российское гражданство. Зампред Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко подчеркнула, что в случае, если музыкант захочет, ему предоставят такую возможность.

Уэст прибыл в Россию 30 июня на день рождения своего приятеля и креативного директора компании Yeezy дизайнера Гоши Рубчинского. Известно, что артист уже успел покататься на яхте и пообедать в ресторане.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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