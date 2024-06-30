"Лужники" не подтвердили концерт Канье Уэста в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Концерт американского рэпера Канье Уэста в "Лужниках" не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концертной площадки.

"У нас на официальном сайте такой информации нет. Никакой актуальной информации не поступало", – сказала собеседница.

При этом президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн в беседе с журналистами подчеркнул, что он не знает, зачем рэпер приехал в Москву.

Об этом ранее написала продюсер Яна Рудковская. Она уточнила, что исполнитель остановился в самом сердце столицы РФ. При этом она прогнозирует, что если шоу рэпера в "Лужниках" все же состоится, то все билеты на концерт могут распродать за 3–7 дней.

