30 июня, 12:10Шоу-бизнес
"Лужники" не подтвердили концерт Канье Уэста в Москве
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Концерт американского рэпера Канье Уэста в "Лужниках" не планируется, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концертной площадки.
"У нас на официальном сайте такой информации нет. Никакой актуальной информации не поступало", – сказала собеседница.
При этом президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн в беседе с журналистами подчеркнул, что он не знает, зачем рэпер приехал в Москву.
Об этом ранее написала продюсер Яна Рудковская. Она уточнила, что исполнитель остановился в самом сердце столицы РФ. При этом она прогнозирует, что если шоу рэпера в "Лужниках" все же состоится, то все билеты на концерт могут распродать за 3–7 дней.
Продюсер Рудковская заявила о приезде рэпера Канье Уэста в Москву