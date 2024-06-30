Собчак объяснила визит Канье Уэста в Москву юбилеем модельера Рубчинского

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Рэпер Канье Уэст приехал в Москву из-за юбилея модельера Гоши Рубчинского, заявила блогер Ксения Собчак.

"Канье вчера (29 июня. – Прим. ред.) в ресторане "Белуга" отмечал 40-летие своего друга Рубчинского, это и есть цель приезда", – написала она в своем телеграм-канале, ссылаясь на самого модельера.

По ее словам, 1 июля исполнитель планирует поехать смотреть площадки для концерта, одной из которых могут стать "Лужники", однако самого концерта в эти дни не будет, так как этот визит частный.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что Уэст прибыл в Москву. Тогда она спрогнозировала, что рэпер, возможно, сможет провести шоу в "Лужниках". Однако в пресс-службе площадки сказали, что концерта пока не планируется.

