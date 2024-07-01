В "Лужниках" опровергли информацию о концерте Канье Уэста 6 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Концерт американского рэпера Канье Уэста 6 сентября в "Лужниках" не состоится, сообщили Москве 24 в информационном центре "Лужников".

"Данная информация нам не поступала, у нас вся информация по предстоящим концертам и мероприятиям размещена на официальном сайте в разделе "Афиша", – сказала собеседница.

Между тем в ряде телеграм-каналов появилась информация о запланированном концерте Уэста в Москве 6 сентября. По данным источников, организаторы уже наметили два основных места для проведения мероприятия – "Лужники" и "ВТБ Арену". Площадки рэпер уже осмотрел совместно с модельером Гошей Рубчинским. Организаторам больше понравились "Лужники", а Уэсту – "ВТБ Арена". Окончательное решение о выборе места для проведения концерта планируется принять в течение двух недель.

Накануне продюсер Яна Рудковская рассказала о предстоящем концерте рэпера. Она уточнила, что шоу планируется в "Лужниках" и все билеты на концерт могут распродать за 3–7 дней.

Позже блогер Ксения Собчак заявила, что Уэст приехал в Москву из-за юбилея Рубчинского. По ее словам, 1 июля рэпер должен осмотреть площадки для концерта, одной из которых может стать "Лужники", но самого концерта в эти дни не будет, так как это частный визит.