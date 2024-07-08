Рябков положительно оценил приезд Канье Уэста в Россию

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Приезд американского рэпера Канье Уэста в Москву позволяет артистам США не зашоренно посмотреть на Россию и убедиться в том, что страна "привлекательна", заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Рябков указал на то, что многие зарубежные артисты оказались под воздействием пропаганды своих правительств. В связи с этим им особенно важно приехать в РФ и лично посмотреть на происходящее.

Дипломат отметил, что Россия будет приветствовать все, что "позволяет взаимообогащаться". Это современная музыка, классические исполнители, любые фестивали – "все, что делает жизнь нормальной", подчеркнул Рябков.

"Мы открыты к миру. Чем больше к нам приедет исполнителей с мировыми именами, тем лучше", – ответил замглавы МИД РФ на просьбу прокомментировать недавний приезд Уэста в Москву.

Рябков уточнил, что попытки Запада отлучить россиян от участия в международных соревнованиях и выступлений на лучших площадках происходят "от собственной ущербности". По его словам, если "дать возможность публике восхититься творчеством, талантами и достижениями россиян", то публика поймет, что ее обманывали на счет РФ.

Уэст посетил Москву 29 июня. Он прилетал, чтобы отпраздновать юбилей дизайнера своего бренда Yeezy Гоши Рубчинского. Визит был частный, но все равно привел к ажиотажу. Так, возле отеля, где остановился рэпер, собралось множество людей.

