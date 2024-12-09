Мошенники слили в Сеть интимные фото певицы Анны Asti

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российская исполнительница Анна Asti сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) о том, что мошенники взломали ее телефон и слили в Сеть интимные фото.

Певица рассказала, что последние полгода жила в "настоящем кошмаре", так как ее с мужем Стасом Юркиным шантажировали, вымогая крупную сумму за фотографии. По мнению Анны Asti, произошедшее является грубым нарушением ее частной жизни и попыткой подорвать ее репутацию.

"Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь", – добавила артистка.

Сейчас певица и ее супруг в порядке и они вместе пытаются преодолеть этот период, уточнила она. Напоследок исполнительница попросила об уважении к их приватности и о прекращении распространения фотографий.

Юрист Елена Кудерко ранее напомнила, что тайна личной переписки является непоколебимой конституционной гарантией каждого россиянина. Она отметила, что основанием для нарушения тайны переписки может быть только санкция суда, если информация из личных сообщений имеет важное значение для раскрытия или пресечения преступления. В противном случае, подчеркнула юрист, полагается штраф.

В случае, когда кто-то пытается получить доступ к личным данным, пояснила Кудерко, он совершает покушение на преступление, предусмотренное статьей 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений"). За такое правонарушение может грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года.

