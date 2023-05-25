Юрист рассказал о наказании за рассылку фото и текстов интимного характера

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Роман Балаев

За отправку текстов и фото интимного характера лицам до 18 лет грозит наказание. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведущего юриста Европейской юридической службы Юрия Аванесова.

По словам эксперта, под закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", подпадает любая информация интимного характера.

В таком случае, заявил Аванесов, правоохранители могут усмотреть состав преступления, предусмотренного статьями 242 ("Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов"), 242.1 ("Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних") и 242.2 ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов") УК РФ.

Юрист предупредил, что за подобные фото и тексты, если их отправляют несовершеннолетнему, грозит лишение свободы от двух до пяти лет. Также осужденный будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет, отметил Аванесов.

Ранее специалисты сообщили, что оскорбления и пересылка чужих фото в интернете могут грозить административной или даже уголовной ответственностью. Они напомнили, что любая информация, распространяемая в электронных средствах коммуникации, может быть доказательством правонарушения. Несмотря на это, некоторые пользователи Сети даже не считают нужным получать разрешение на пересылку чужих частных фото.

До этого директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова рассказала, что в социальные сети нельзя выкладывать фото- и видеоматериал, где есть другие люди (без их согласия), порнографию, в особенности с несовершеннолетними, публикации с призывами к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению запрещенных веществ, сведения о государственной тайне или порочащие облик органа власти. Это может стать причиной гражданского, административного и уголовного преследования, добавила она.