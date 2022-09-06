Специалисты рассказали, чем грозят оскорбления и пересылка чужих фото в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оскорбления и пересылка чужих фото в интернете могут грозить административной или даже уголовной ответственностью, сообщили Life.ru эксперты.

Они напомнили, что любая информация, распространяемая в электронных средствах коммуникации, может быть доказательством правонарушения. Несмотря на это, некоторые пользователи Сети даже не считает нужным получать разрешение на пересылку чужих частных фото.

Один из подобных инцидентов недавно произошел на Камчатке. 22-летний житель поселка Палана решил похвастаться 26-летнему другу наличием в своем телефоне видеозаписи интимного характера с изображением их общей 18-летней знакомой. Молодой человек переслал этот файл другу посредством мессенджера. При этом согласия девушки на такую пересылку никто не спросил.

Героиня видеоролика узнала обо всем после того, как запись увидели общие знакомые. Девушка обратилась в полицию, и в отношении 26-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин рассказал, что случаев, когда некая информация или видео распространяется с нарушением прав третьих лиц, сейчас немало. Он подчеркнул, что уже сложилась практика привлечения к ответственности за такие действия.

Эксперт напомнил, что пересылка видео или фото с другими людьми никак не может быть "частной перепиской", а значит, вполне может расцениваться как уголовно наказуемое деяние. Примерно такое же отношение у закона и к нарушению тайны телефонных переговоров.

Наказание грозит и за интернет-оскорбления. Так, в подмосковной Балашихе в домовом чате, созданном в мессенджере WhatsApp, поспорили два жильца по поводу мусора, который кто-то выбросил возле подъезда дома. Один из них начал писать второму сообщения из нецензурной лексики. Оппонент обратился по этому поводу в суд.

Поскольку первый проживал в Балашихе без регистрации, а номер телефона, с которого отправлялись грубые послания, был зарегистрирован на другое лицо, он надеялся избежать наказания. Однако уже Касационный суд признал право потерпевшего на компенсацию морального вреда.

Юрист Елена Кудерко ранее напомнила, что тайна личной переписки является непоколебимой конституционной гарантией каждого россиянина. Она отметила, что основанием для нарушения тайны переписки может быть только санкция суда, если информация из личных сообщений имеет важное значение для раскрытия или пресечения преступления. В противном случае, подчеркнула юрист, полагается штраф.

В случае, когда кто-то пытается получить доступ к личным данным, пояснила Кудерко, он совершает покушение на преступление, предусмотренное статьей 138 УК РФ. За такое правонарушение может грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года.

Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина напомнила, что за оскорбления в интернете тоже предусмотрен штраф. Она отметила, что российским законодательством не установлена отдельная статья за хулиганство в Сети в виде травли, поэтому данные действия подпадают под статью Административного кодекса РФ "Оскорбление".

Распространение ложной информации или подрыв репутации могут подпадать под действие статей "Клевета" и "Угроза жизни" Уголовного кодекса РФ, напомнила эксперт. За такие деяния может грозить штраф до миллиона рублей или лишение свободы до трех лет.