Page Six: певец Лиам Пейн перед смертью присылал семье бывшей девушки непристойные фото

13 ноября, 15:54Шоу-бизнес
Фото: ТАСС/АР/Joel C Ryan
Экс-солист группы One Direction Лиам Пейн перед гибелью терроризировал семью бывшей девушки Майи Генри непристойными фото, пишет Page Six.
Певец встречался с Генри с 2018 по 2022 год. Как говорится в материале издания, Пейну предстояли судебные тяжбы с бывшей девушкой после его угроз о том, что он распространит материалы интимного характера с ее участием.
По информации журналистов, за неделю до смерти Пейна адвокат Генри отправил ему судебное уведомление из-за непристойных изображений и видео. Представитель девушки потребовал прекратить противоправные действия.
"Изображения включали снимки его гениталий и различные видеозаписи, на которых мистер Пейн совершает непристойные сексуальные действия", – говорится в документе.
Кроме того, в уведомлении упоминается общение Пейна с третьими лицами для распространения непристойных материалов, изображающих его бывшую девушку. Так, с Генри связывалась другая знакомая певца, которой он предлагал прислать подобные изображения Генри или нынешней девушки Пейна.
Певца нашли мертвым 16 октября. Он скончался, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Полицейские приехали в отель после получения сигнала об агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием запрещенных веществ или алкоголя.
Журналисты писали, что перед гибелью артист устроил дебош в своем номере, где также обнаружили разбитый телевизор и наркотики.
Предварительное вскрытие показало, что Пейн умер от внутреннего и внешнего кровоизлияния, но, вероятно, не по вине третьей стороны. Следователи предположили, что певец выпал с третьего этажа в бессознательном или полубессознательном состоянии.
Также СМИ указывали, что камеры отеля зафиксировали несколько случаев передачи наркотиков сотруднику гостиницы незадолго до смерти Пейна. Полиция выясняет возможную связь случившегося со смертью исполнителя.
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