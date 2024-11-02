ABC: камеры засняли передачу наркотиков сотруднику отеля перед смертью певца Лиама Пейна

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Камеры отеля в Буэнос-Айресе, в котором умер участник группы One Direction Лиам Пейн, зафиксировали несколько случаев передачи наркотиков сотруднику гостиницы незадолго до смерти артиста. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, сейчас полиция выясняет возможную связь этого инцидента со смертью музыканта.

Кроме того, отмечают источники, за несколько часов до смерти Пейна в отеле находились две эскортницы. Артист через мессенджер якобы предлагал им пять тысяч долларов, однако не заплатил. Также, по информации собеседников телеканала, из номера артиста в отеле пропали часы Rolex.

Журналисты сообщили, что тело певца будет передано его родственникам на следующей неделе.

Пейн был найден мертвым 16 октября. 31-летний певец умер, упав с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. Отмечается, что полицейские приехали в отель после получения сообщения об агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя.

Как писали СМИ, перед гибелью артист устроил дебош в своем номере в отеле, где также был обнаружен разбитый телевизор и наркотики.

Предварительное вскрытие показало, что исполнитель скончался от внутреннего и внешнего кровоизлияния, но, вероятно, не по вине какой-либо третьей стороны. Следствие предположило, что Пейн выпал с третьего этажа в бессознательном или полубессознательном состоянии.