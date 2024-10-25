Daily Mail: пользователи связали смерть экс-звезды One Direction с делом P. Diddy

Фото: ТАСС/AP Photo/Charles Sykes

Поклонники экс-звезды One Direction Лиама Пейна подозревают, что к его смерти мог быть причастен рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.), сообщает Daily Mail.

Пользователи Сети вспомнили, что в 2017 году Лиам Пейн на шоу BBC рассказывал о странном знакомстве с рэпером. Музыкант тогда сообщил, что у P. Diddy был "самый злобный смех" и он хотел побыстрее прервать встречу с ним. Фанаты уверены, что незадолго до трагедии исполнитель собирался дать интервью о педофилии в Голливуде и выступить на суде против P. Diddy.

Кроме того, детективы обнаружили в крови экс-солиста One Direction наркотик ярко-розового цвета, который рэпер использовал на своих вечеринках. Пользователи интернета не считают это совпадением.

Пейн был найден мертвым в отеле Буэнос-Айреса 16 октября. 31-летний певец умер, упав с третьего этажа в столичном районе Палермо.

Предварительное вскрытие показало, что исполнитель скончался от внутреннего и внешнего кровоизлияния, но, вероятно, не по вине какой-либо третьей стороны. Эксперты также определили, что перед падением с балкона он "рефлекторно не принял защитную позу". Таким образом, следствие предположило, что Пейн выпал с третьего этажа в бессознательном или полубессознательном состоянии.

P. Diddy арестовали 16 сентября в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Как говорится в обвинительном заключении, артист также устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Позже в отношении музыканта были поданы еще шесть заявлений. Их авторы отмечают, что P. Diddy и его соратники спаивали их алкоголем, а затем совершали насильственные действия сексуального характера.

Спустя время против P. Diddy были поданы еще шесть новых исков, в которых впервые выдвинуты обвинения в адрес других знаменитостей, появлявшихся на его вечеринках. Авторами заявлений стали три женщины и трое мужчин.

Защита музыканта просила назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над рэпером P. Diddy запланирован на 5 мая 2025 года.