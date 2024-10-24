Daily Mail: певец Лиам Пейн перед смертью оставил невесте письмо с обещанием свадьбы

Фото: ТАСС/Zuma/Famous

Экс-солист музыкальной группы One Direction Лиам Пейн перед смертью оставил невесте письмо, в котором пообещал ей свадьбу в течение года. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт Кэсседи обнародовала черно-белое фото с Пейном и показала записку с нарисованной розой.

"Мы с Кейт поженимся в течение года и будем вместе навсегда", – написал Пейн.

Певец также добавил число 444, которое девушка использовала, чтобы подписывать свои послания ему.

"Я храню твою записку, хотя ты и велел мне ее не открывать. Лиам, я знаю, что мы будем вместе навсегда, но не так, как мы планировали. Ты всегда будешь со мной. У меня появился ангел-хранитель", – сказала Кэсседи, добавив, что певец навсегда останется ее лучшим другом и любовью всей ее жизни.

Пейн был найден мертвым в отеле Буэнос-Айреса 16 октября. 31-летний певец умер, упав с третьего этажа в столичном районе Палермо. Отмечается, что полицейские приехали в отель после получения сообщения об агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя.

Как писали СМИ, перед гибелью артист устроил дебош в своем номере в отеле, где также был обнаружен разбитый телевизор и наркотики.

Предварительное вскрытие показало, что исполнитель скончался от внутреннего и внешнего кровоизлияния, но, вероятно, не по вине какой-либо третьей стороны. Эксперты также определили, что перед падением с балкона он "рефлекторно не принял защитную позу". Таким образом, следствие предположило, что Пейн выпал с третьего этажа в бессознательном или полубессознательном состоянии.