Daily Mail: часы Rolex певца Лиама Пейна пропали из его номера после смертельной трагедии

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Полиция Аргентины сообщила, что из номера бывшего солиста группы One Direction Лиама Пейна после его смерти пропали принадлежавшие ему часы Rolex. Об этом передает Daily Mail.

По информации издания, у нескольких человек, которые проходят по делу Пейна, прошли обыски, но аксессуара у них не нашли. В частности, полицейские обыскали двух эскортниц, с которыми исполнитель был за несколько часов до трагедии. Теперь полиция вновь будет искать часы в номере, который снимал певец, говорится в публикации.

Отмечается, что Пейна видели в часах на кадрах с камер видеонаблюдения и фотографиях, включенных в материалы обвинения и сделанных в последний день его жизни.

Музыканта нашли мертвым 16 октября. Он скончался, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Полицейские приехали в отель после получения сигнала об агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием запрещенных веществ или алкоголя.

Журналисты писали, что перед гибелью артист устроил дебош в своем номере, где также обнаружили разбитый телевизор и наркотики.

Предварительное скрытие показало, что Пейн умер от внутреннего и внешнего кровоизлияния, но, вероятно, не по вине третьей стороны. Следователи предположили, что певец выпал с третьего этажа в бессознательном или полубессознательном состоянии.

Также СМИ со ссылкой на источники указывали, что камеры отеля, где умер артист, зафиксировали несколько случаев передачи наркотиков сотруднику гостиницы незадолго до смерти Пейна. Полиция выясняет возможную связь случившегося со смертью исполнителя.