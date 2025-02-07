Super.ru: певица Анна Asti не живет с супругом с декабря

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российская исполнительница Анна Asti не живет с супругом Станиславом Юркиным с декабря прошлого года, пишет Super.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, пара рассталась, однако причина не раскрывается. При этом Юркин продолжает работать концертным директором исполнительницы, несмотря на разлад в отношениях, говорится в статье.

Мать Юркина не знает, что ее сын расстался с супругой, а мать певицы отказалась раскрывать подробности, пишет издание.

Ранее Анна Asti сообщила, что мошенники взломали ее телефон и слили в Сеть интимные фото. Певица призналась, что последние полгода жила в "настоящем кошмаре", так как ее с мужем шантажировали, вымогая крупную сумму за фотографии.

По мнению Asti, произошедшее является грубым нарушением ее частной жизни и попыткой подорвать ее репутацию.

