Мизулина сообщила, что расскажет об отношениях с певцом Shaman 9 марта

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что 9 марта расскажет о своих отношениях с заслуженным артистом России Shaman. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы все узнаете 9 марта", – ответила Мизулина на вопрос школьника о том, что ее связывает с певцом.

Ранее Shaman сделал вид, что поцеловал главу Лиги безопасного интернета на концерте в столичной школе № 1409. Ученики попросили пару поцеловаться и начали кричать: "Горько!" Тогда исполнитель закрыл себя и Мизулину руками и изобразил поцелуй.

Кроме того, артист заявлял, что их с главой Лиги безопасного интернета связывает любовь к России. О других деталях отношений с Мизулиной поклонники узнают позже, пообещал певец.